Мирошник: ВСУ могут пойти в контрнаступление после сдачи Артемовска

Для организации точечного узконаправленного наступления у ВСУ имеется все необходимое Фото: Александр КОЦ

ВСУ могут начать контрнаступление после сдачи Артемовска. Об этом заявил экс-посол ЛНР Родион Мирошник.

По его мнению, киевская власть осознает всю тяжесть положения своих войск в Артемовске, поэтому рано или поздно город придется оставить. Однако Киев придал Артемовску большое идеологическое значение, из-за чего отступление нанесет украинской армии непоправимый репутационный ущерб. Поэтому в случае оставления Артемовска ВСУ могут перейти в контрнаступление - чтобы перекрыть негативный информационный фон в средствах массовой информации.

- Для организации точечного узконаправленного наступления у ВСУ имеется все необходимое. Противник располагает человеческим ресурсом, техникой и западными разведданными. Но не последнюю роль при атаке будут играть вопросы имиджевого и политического характера, - рассказал Мирошник изданию «Взгляд».

Напомним, ранее сообщалось, что украинские солдаты хотят оставить свои позиции в Марьинке. Об этом сообщил российский боец, которые слышал такие разговоры в рядах противника.

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