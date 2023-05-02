За два года в Мариуполь передадут 500 автобусов и другой общественный транспорт

В городе обновят транспортный парк, отремонтируют автомагистрали и мосты. Фото: ДАН

До 2025 года в Мариуполь планируют передать порядка 500 единиц общественного транспорта. В приморском городе обновят транспортный парк, а также восстановят автомагистрали и мосты. Все эти мероприятия входят в Программу социально-экономического развития новых регионов. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства ДНР марат Хуснуллин.

— Будем обновлять транспортный парк и создавать современную систему пассажирских перевозок. В Программе социально-экономического развития новых регионов на 2023-2025 годы предусмотрена в том числе поставка более 500 единиц общественного транспорта, — отметил Хуснуллин.

Зампред подчеркнул, что в городе также планируют привести в порядок 70 км городских магистралей и 9 мостов. Одновременно с этим в городе продолжается восстановление корпусов двух крупнейших вузов — ПГТУ и МГУ. Ожидается, что в новом учебном году они смогут принять порядка шести тысяч студентов.

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