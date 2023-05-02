В ДНР откроется литературный фестиваль «Звезды над Донбассом»

Писатели, сценаристы, издатели и режиссеры уже прибыли в ДНР. Фото: пресс-служба ПФКИ

В Донецкой Народной Республике будет дан старт IV международного литературного фестиваля «Звезды над Донбассом». Площадки фестиваля откроются в Мариуполе и Донецке. Об этом сообщили в .пресс-службе Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ), который выступил организатором проекта.

— Основные события фестиваля пройдут в Мариуполе, но часть площадок откроются и в Донецке. В город приедут более 300 писателей, издателей, критиков, поэтов, сценаристов, драматургов, музыкантов, режиссёров, актёров со всей России и не только, — отметили в ПФКИ.

В пресс-службе фонда подчеркнули, что в рамках форума планируется более ста мастер-классов по живописи, писательскому мастерству, а также лекции, презентации, показы авторских фильмов и спектаклей, творческие встречи с писателями.

— Будет запущена школа писательского мастерства. Она и для начинающих писателей, и для тех, кто хочет получить новые знания по работе с художественными текстами, — отметили в пресс-службе фонда.

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