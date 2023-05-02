Вузы Мариуполя смогут принять порядка шести тысяч студентов 2023 году

Специалисты восстанавливают крупнейшие вузы в круглосуточным режиме Фото: Александр ИВАНОВ

Приазовский и Мариупольский государственные университеты смогут принять порядка шести тысяч студентов в новом учебном году. Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин доложил Владимиру Путину о быстрых темпах восстановления двух крупнейших вузов Мариуполя.

— Хорошая идет работа – то, что Вы видели по Приазовскому и Мариупольскому университетам. Все шансы есть в этом году принять до шести тысяч студентов уже 1 сентября. Работы идут практически в круглосуточном режиме, — отметил Хуснуллин.

Напомним, что сейчас в Мариуполе специалисты компании «Единый заказчик в сфере строительства» восстанавливают два ведущих высших учебных заведений города —Приазовский государственный технический университет (ПГТУ) и Мариупольский государственный университет (МГУ). В ряде корпусов Приазовского технического университета специалисты производят внутреннюю отделку помещений, а Мариупольском госуниверситете — укрепляют стены и меняют поврежденные железобетонные плиты покрытия.

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