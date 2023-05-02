В ДНР прибыл гуманитарный груз для детских домов и больниц

Общественные организации и волонтеры регулярно собирают гуманитарную помощь для Республики (архивное фото). Фото: Общероссийский Народный Фронт

В Донецкую Народную Республику прибыл гуманитарный груз, который собрали общественные организации России. Детские вещи, развивающие игры, проекторы и сладости, которые в Республику помог доставить первый Армейский корпус ДНР, передадут детским домам и больницам. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР.

— Гуманитарный конвой от общественных организаций, при содействии 1 АК , прибыл в Республику. В этот раз груз был отправлен для детских домов и больниц , в составе груза были детские вещи, развивающие игры, проекторы, сладости и многое другое для наших малышей, — отметили в пресс-службе.

В Народной милиции добавили, что в Республику также прибыло спецоборудование и средства личной гигиены для военнослужащих.

Напомним, что ранее Омская область собрала и отправила в регион порядка 80 тонн гуманитарной помощи.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В четырех городах ДНР проведут капитальный ремонт сетей водоснабжения

Отремонтировать планируют более 16 километров сетей (подробнее)