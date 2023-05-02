«Восстановление трамвайного движения олицетворяет оживший город»: Денис Пушилин поблагодарил Владимира Путина за решения, возрождающие Донбасс

Первый трамвайный маршрут свяжет Азовсталь и центр города Фото: Александр ИВАНОВ

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики поблагодарил Владимира Путина за решения, которые возрождают Донбасс. Одно из них — восстановление трамвайного движения в Мариуполе, на торжественной церемонии открытия которого в формате видеосвязи присутствовал Президент России.

— Восстановление трамвайного движения очень символично, оно олицетворяет оживший город, который благодаря усилиям питерцев преображается с каждый днем. Мариуполь превратился в большую стройку – восстанавливаются школы, детсады, больницы, жилые дома... Над этим работают также военные строители и специалисты из 15 регионов России, — подчеркнул Пушилин.

Врио Главы ДНР добавил, что по первому восстановленному маршруту в приморском городе проехали ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда.

— Спасибо Президенту Российской Федерации за решения, возрождающие Донбасс. Мы чувствуем внимание и заботу Большой Страны – огромная признательность за это от жителей Республики! — добавил глава региона.

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