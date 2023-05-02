Специалисты оператора «Феникс» восстанавливают связь в Мариуполе после аварии

В ближайшее время неполадки со связью будут устранены. Фото: пресс-служба оператора

Специалисты республиканского оператора связи «Феникс» начали устранять аварию на волоконно-оптических линиях связи в Мариуполе. Из-за перебоев у части пользователей могут наблюдаться неполадки со связью. Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

— В связи с повреждением волоконно-оптических линий связи на территории города Мариуполя наблюдается частичная деградация сервисов мобильной связи. На место аварии направлены специалисты профильных служб, и в ближайшее время проблема будет устранена, — отметили в пресс-службе.

Напомним, что ранее «Феникс» запустил пять дополнительных базовых станций в населенных пунктах Макеевка, Донецк, Мариуполь и Ольгинка Волновахского муниципального округа ДНР. Специалисты также модернизировали оборудование на объекте связи в Ольгинке. Это должно улучшить работу сервисов голосовой связи и высокоскоростного мобильного интернета.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Систему электронной очереди для подачи документов на паспорт РФ планируют расширить на все города ДНР

Пока ее запустили в тестовом режиме в Мариуполе (подробнее)