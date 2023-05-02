Систему электронной очереди для подачи документов на паспорт РФ планируют расширить на все города ДНР

С введением электронной записи стоять в очередях больше не придется Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Систему электронной очереди для подачи документов на российский паспорт, которую уже запустили в тестовом режиме в Мариуполе, планируют расширить на все населенные пункты Донецкой Народной Республики. Предварительная запись упростит процесс получения паспорта, России, исключив ожидания в очереди. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства региона Владимир Ежиков.

— Пока предварительная запись организована только в 7 подразделениях Мариуполя, как пилотный проект. В будущем такая услуга станет доступна для всех жителей Республики. Чтобы зарегистрироваться на портале Госуслуг необходимо указать свои фамилию, имя, телефон и электронную почту. Запись будет доступна после подтверждения телефона и электронной почты, — отметил зампред.

Напомним, что о запуске электронной очереди в Мариуполе стало известно 28 апреля.

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