В Шахтоуправлении имени Л.И.Лугутина в ДНР запустят новую лаву

Горянки продолжают активную подготовку к запуску новой лавы. Фото: Чертков/ТГ

В ДНР продолжается подготовка к запуску новой лавы в Шахтоуправлении имени Л.И.Лугутина. Ее запуск продлит работу предприятия на 2,5 года работы. Об этом рассказал министр угля и энергетики Донецкой Народной Республики Андрей Чертков.

— Полным ходом идет подготовка к запуску новой лавы в Шахтоуправлении имени Л.И. Лутугина. Это еще порядка 1000 тонн угля в сутки, и работа предприятия еще на 2,5 года, — отметил Чертков. — Несмотря ни на что шахтеры продолжают совершать свой ежедневный подвиг. Всегда восхищался такими людьми. После приезда в Донбасс, при более близком знакомстве с горняками это восхищение все больше крепнет.

Напомним, что ранее Андрей Чертков рассказал о том, как энергетическая и угольная промышленность региона будет переходить на российские стандарты. Одна из важнейших задач — это замена оборудования и реконструкция шахт. Их модернизация привлечет в регион горняков из других субъектов России, а это повлияет на масштабы добычи угля.

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