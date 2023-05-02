За неделю более тысячи жителей ДНР подали заявки на компенсацию за утраченное жилье

Заявления на компенсационные выплаты в ДНР рассматривает специальная комиссия Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Более тысячи жителей Донецкой Народной Республики за неделю подали заявки на компенсационную выплату за утраченное в результате боевых действий жилье и имущество. Об этом рассказал председатель Правительства ДНР по итогам еженедельного оперативного совещания с врио Главы ДНР, членами Правительства, руководителями органов исполнительной власти, главами городов и районов.

— С начала года рассмотрено более 20 тысяч заявлений от пострадавших, по 17 тысячам приняты положительные решения. Только за последнюю неделю в специально созданные комиссии поступило свыше тысячи заявок на компенсационные выплаты, — подчеркнул Евгений Солнцев.

Напомним, что Денис Пушилин указал на необходимость ускорения процесса выдачи компенсаций за поврежденное жилье в ДНР. Врио Главы региона добавил, что всего в Донецкой Народной Республике приняли более 45 000 заявлений от пострадавших граждан на выплату компенсации за поврежденное в результате боевых действий жилье, а также утраченное жилье и имущество первой необходимости.

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