В четырех городах ДНР проведут капитальный ремонт сетей водоснабжения

В ДНР наблюдается большая потеря воды из-за изношенности водопроводных сетей (архивное фото). Фото: МЧС ДНР

В Донецкой Народной Республике запланирован масштабный капитальный ремонт сетей водоснабжения. Он коснется четырех городов региона — Донецка, Макеевки, Горловки и Мариуполя.Специалисты отремонтируют 16,93 км сетей водоснабжения, а также 2 КНС в Мариуполе. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики.

— На территории ДНР существует проблема с потерями воды в системе централизованного водоснабжения. Ремонт значительно улучшит качество предоставляемых коммунальных услуг и повысит надежность систем водоснабжения, – подчеркнул министр строительства и ЖКХ ДНР Эдуард Осипов.

В пресс-службе Минстроя добавили, что в ДНР будет реализована большая программа по реконструкции систем водоснабжения для различных населенных пунктов. В рамках проекта «Чистая вода» в качество услуг централизованного водоснабжения будет улучшено для 2,5 млн. жителей Республики.

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