В каждом районе Мариуполя кипят стройки, возводятся новые и восстанавливаются старые жилые дома и соцобъекты. Фото: ДАН

Санкт-Петербург планирует восстановить в Мариуполе еще 70 объектов. Силами региона-шефа в приморском городе уже отремонтированы 26 объектов, среди них школы и детские сады. Об этом губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов доложил Президенту РФ Владимиру Путину.

— Есть уже соответствующие результаты (восстановления Мариуполя): 26 объектов мы завершили, 44 уже завершаем и 70 проектов у нас находится в стадии разработок, — отметил губернатор Александр Беглов.

Напомним, что регион-шеф Санкт-Петербург продолжает помогать Мариуполю с восстановлением домов, гражданской инфраструктуры и транспортного сообщения. Работу по организации трамвайного сообщения в городе разделили на три этапа. Первый из низ — запуск движения, в торжественной церемонии которого сегодня принял участие Владимир Путин. В дальнейшем специалисты возьмутся за восстановление трампарка в Ильичевском районе, а также установят памятник трамваю.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Сотрудники МВД вручили российские паспорта ученикам выпускных классов в Донецке

Паспорта получили более 80 школьников (подробнее)