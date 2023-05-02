Денис Пушилин указал на необходимость ускорения процесса выдачи компенсаций за поврежденное жилье в ДНР

Государство продолжает оказывать помощь тем, кто пострадал от конфликта. Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецкой Народной Республике приняли более 45 000 заявлений от пострадавших граждан на выплату компенсации за поврежденное в результате боевых действий жилье, а также утраченное жилье и имущество первой необходимости. Были рассмотрены более 42 000 заявлений, из которых по более 31 000 приняты положительные решения. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что данный вопрос поднимался на еженедельном совещании с Правительством Республики и местными властями, и указал на необходимость ускорения процесса рассмотрения заявлений от граждан.

- В последнее время наблюдается отрицательная динамика между поступившими и рассмотренными заявлениями от пострадавших. Необходимо ситуацию исправить, - подчеркнул Пушилин.

Напомним, в ДНР в этом году компенсации за утраченное имущество и жилье получили более 7 тысяч жителей. Государство продолжает оказывать помощь тем, кто пострадал от конфликта.

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