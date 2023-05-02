В ДНР возьмутся за расчистку берегов рек

К работам планируют приступить в мае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Донецкой Народной Республике возьмутся за расчистку берегов рек в рамках Всероссийской акции «Вода России». Об этом сообщили ДАН в Министерстве природных ресурсов и экологии России.

Там уточнили, что на территории Республики планируется провести 10 мероприятий с участием 390 человек. Они должны расчистить в общей сложности 16 км береговой полосы.

- ФГБУ «Центр развития водохозяйственного комплекса» уже направило в регион инвентарь для проведения первых уборок, - заявили в ведомстве.

Сообщается также, что к работам планируют приступить в мае.

Напомним, ранее вице-премьер ДНР Владимир Ежиков сообщил, что более пятидесяти человек вышли на расчистку берега реки Кальмиус в Донецке. Была очищена береговая линия Нижнекальмиуского водохранилища от проспекта Ильича до проспекта Дзержинского, где традиционно любят отдыхать дончане и жители города.

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