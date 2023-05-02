На прошлой неделе в Донецке родились 39 малышей

Маленьким дончанам желают добра и мирного неба над головой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несмотря на сложную обстановку, жизнь в Донецке продолжается. На прошлой неделе в столице ДНР родились 39 малышей - появились на свет 21 мальчик и 18 девочек. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

- Семейного счастья, добра и мирного неба над головой желаю новым дончанам и их родителям, - написал мэр.

Напомним, семьи из новых регионов РФ могут получить маткапитал на детей. Так, в Донецкой Народной Республике по состоянию на 28 апреля документы на получение материнского капитала подали более 6,5 тысячи жителей. Большинство заявлений были одобрены. Об этом сообщили в отделении Социального фонда по ДНР.

Ранее в обращении к Федеральному собранию Президент России Владимир Путин предложил предоставлять материнский капитал в новых российских регионах семьям, в которых есть дети, родившиеся начиная с 2007 года.

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