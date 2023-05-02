На предприятиях ДНР провели республиканскую зарядку

К эстафете здоровья присоединились медики. Фото: Минздрав ДНР

Ко Всемирному дню здоровья на предприятиях и в учреждениях ДНР провели республиканскую зарядку. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики, которое инициировало проведение данного спортивного мероприятия.

Там уточнили, что проведение акции поддержали сразу несколько министерств с подведомственными им организациями.

- Активное участие приняли организации подведомственные Министерству здравоохранения (более 50 коллективов), Министерству агропромышленной политики и продовольствия (15 коллективов), Министерству образования и науки (10 коллективов), - проинформировали в Минздраве.

Отметим, что подобные мероприятия проводятся во всех регионах России с целью популяризации здорового образа жизни среди населения.

Тем временем в Донецке планируют построить спортивные площадки для детей с ограниченными физическими возможностями. Установить их готовы московские общественники, однако реализацию задуманного пока пришлось отложить из-за обстановки.

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