Российские войска нанесли ракетный удар по железнодорожной станции разгрузки в Краматорске

В результате удара был уничтожен вагон с боеприпасами для ВСУ. Фото (архив): ТГ/Солнцев

Российские войска нанесли ракетный удар по железнодорожной станции в Краматорске. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Он уточнил, что при этом использовались реактивные снаряды установки залпового огня «Торнадо-С». В результате удара был уничтожен вагон с боеприпасами для ВСУ.

- Ракетно-артиллерийскими подразделениями Южной группировки войск на соледаро-бахмутском тактическом направлении нанесен удар по железнодорожной станции разгрузки в Краматорске. Реактивными снарядами установки залпового огня «Торнадо-С» уничтожен вагон с боеприпасами, - рассказал начальник пресс-центра.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска уничтожили железнодорожный эшелон с боеприпасами для украинской армии под Краматорском. Нанесенный удар значительно проредил арсенал украинской армии - в общей сложности, были уничтожены до 200 тонн боеприпасов.

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