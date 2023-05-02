В Донецке планируют строительство спортивных площадок для детей-инвалидов

Установить спортивные площадки готовы московские общественники (архивное фото)
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Донецке планируют построить спортивные площадки для детей с ограниченными физическими возможностями. Установить их готовы московские общественники, однако реализацию задуманного пока пришлось отложить из-за неспокойной обстановки. Об этом сообщил ДАН президент московской общественной организации «Русичи-Центр» Сергей Филонов.
Он уточнил, что такие площадки должны появиться при реабилитационных центрах города.
- В проекте у нас была установка на набережной реки Кальмиус спортивных тренажеров уличного типа, на бульваре Пушкина, покрытие стадиона «Шахтер» в микрорайоне Боссе и в детском доме-интернате, - заявил Филонов, добавив, что организация уже направила заявки властям, однако реализацию этих проектов пришлось на время отложить.
Президент «Русичи-Центр» также рассказал, что общественники помогали детским реабилитационным центрам Донецка, Горловки, Тореза и раньше. Детей в сопровождении родителей отправляли на оздоровление и отдых в Таганрог, Анапу, Сочи, Лазаревское и Крым.
- Никому не отказываем, стараемся, чтобы больше людей было отправлено на реабилитацию, - отметил Сергей Филонов.
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