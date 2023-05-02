Украинские боевики за сутки атаковали 15 населенных пунктов в ДНР

Районы 15 населенных пунктов ДНР оказались под огнем Фото: Павел ХАНАРИН

За прошедшие сутки украинские боевики выпустили по территории ДНР 293 боеприпаса из РСЗО и ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что под вражеским огнем оказались 15 населенных пунктов Республики, включая Донецк, Макеевку, Горловку, Ясиноватую, Александровку, Еленовку, Михайловку, Озеряновку, Пантелеймоновку, Васильевку, Петровское, Благодатное, Степное, Никольское и Владимировку.

В результате обстрелов пострадали мирные люди.

- За прошедшие сутки поступили сведения о ранении гражданского лица - женщины, в Петровском районе Донецка, - заявили наблюдатели.

Сообщается также, что огнем ВСУ повреждены 8 жилых домов и 1 объект гражданской инфраструктуры.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела Петровского района Донецка загорелся жилой дом. Всего за час украинские боевики выпустили по району порядка семи артиллерийских снарядов калибром 155 мм.

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