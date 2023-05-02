Денис Пушилин: «Девять лет назад для нас навсегда перестала существовать Украина, которую мы знали»

Сегодня исполняется девять лет со дня трагедии в Одессе. Фото: ТГ/Пушилин

Украинские власти даже спустя девять лет после трагедии, случившейся 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, продолжают совершать преступления в угоду Западу, убивая мирное население и осуществляя гонения на людей. Об этом заявил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- Девять лет назад для многих из нас вместе с сожженными заживо людьми в одесском Доме профсоюзов навсегда перестала существовать Украина, которую мы знали. В угоду Западу и ради сохранения власти украинские политики продолжают совершать преступления: убийства, геноцид, притеснения по национальному и религиозному признакам, - отметил он в девятую годовщину трагедии в Одессе.

По словам Пушилина, киевские власти до сих пор неспособны дать объективную оценку тем страшным событиям и провести справедливое расследование. Однако уверен, что виновные в этом чудовищном преступлении будут наказаны.

- Мы все так же ощущаем боль утраты. Донбасс всегда будет помнить всех, кто погиб от рук украинских неонацистов 2 мая в Доме профсоюзов Одессы, - подчеркнул лидер ДНР.

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