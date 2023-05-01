Волонтеры «Молодой Республики» и МГЕР поздравили Ветеранов труда с Первомаем

Ветераны труда продолжают подавать пример молодому поколению Республики. Фото: кадр из видео ОО «МР»

Активисты общественной организации «Молодая Республика» и Молодой Гвардии Единой России поздравили Ветеранов труда с Первомаем. Об этом сообщили в пресс-службе общественной организации.

— Люди, которые часто ставили интересы общества выше своих собственных. Стоит просто посмотреть им в глаза, и понять, насколько они дорожат каждым днём, посвященным любимому делу. Ветераны не понаслышке знают, как тяжело разрабатывать и создавать что-то с нуля. Их подвиги – огромная мотивация для каждого жителя Донбасса, — отметили в «МР».

В пресс-службе добавили, что активисты поздравили героя Социалистического труда Анатолия Асютченко и обладателя нагрудного знака «Шахтерская доблесть» 3-х степеней Николая Ревазова.

— 1 мая – это дань уважения всем тем, кто посвятил себя упорному труду. Тем, кто своими руками создавал благополучие страны и общества, кто всей душой стремился к созиданию. Искренне благодарим всех ветеранов труда за вклад в развитие нашего родного края! — добавили в пресс-службе.

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