Общественный совет при Минтруда РФ рассмотрел меры соцпомощи в новых регионах страны

В Совете подчеркнули, что меры соцпомощи имеют большое значение для жителей региона. Фото: МВД ДНР

Члены Общественного совета при министерстве труда и социальной защиты России обсудили ход выполнения соцгарантий в новых регионах страны. Среди мер помощи — выплата единого пособия, выплаты по обязательному соцстрахованию и другие. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда России.

— Социальный фонд имеет огромную практическую значимость для жителей четырех новых российских регионов. Люди, находятся в сложнейшей жизненной ситуации, и Фонд – тот институт, который системно и качественно обеспечивает выполнение социальных гарантий для новых граждан России, — подчеркнул председатель Совета Константин Абрамов.

В пресс-службе Минтруда добавили, что с 1 марта в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях назначаются пенсии и выплаты по обязательному социальному страхованию. Это пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

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