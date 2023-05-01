Мэр Донецка рассказал о педагогической династии с общим стажем в 94 года

Члены династии уже более 90 лет работают в одной из школ Донецка. Фото: Кулемзин/ТГ

Глава администрации Донецка рассказал о педагогической династии, которая уже порядка 94 лет работает в одной из школ города. Члены династии Череминых стали победителями ежегодного городского конкурса «Трудовая доблесть Донецка 2022». Об этом Алексей Кулемин сообщил в своем телеграм-канале.

— Родоначальник педагогической династии – Черемина Татьяна Валерьевна, учитель изобразительного искусства с педагогическим званием «старший учитель». Дочери Ирина и Вера пошли по стопам матери. Ирина Юрьевна преподает английский язык, Вера Юрьевна – учитель русского языка и литературы в родной 104 школе, — рассказал глава города.

Кулемзин добавил, что сын Татьяны Валерьевны, Павел Юрьевич — самый младший представитель династии – учитель информатики и информационно-коммуникативных технологий в той же школе.

Напомним, что ранее глава администрации Донецка рассказал о династии учителей, которая уже порядка 103 лет работает в образовательной системе региона. Основатель династии – учитель младших классов школы № 98 города Донецка Людмила Молоток — награждена медалью «Ветеран труда».

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