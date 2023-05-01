Активисты движения «Донецкая Республика» доставили гумпомощь в Верхнетроицкое

Жителям поселка привезли хлеб, крупы, макароны, консервы (архивное фото). Фото: Администрация Славяносербского района ЛНР

Активисты общественного движения «Донецкая Республика» собрали и доставили гуманитарную помощь жителям населенного пункта Верхнетроицкое в Донецкой Народной Республике. В поселке живут более 200 человек, однако там нет ни одного продовольственного магазина. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия» в ДНР.

— Верхнеторецкое – поселок, который ежедневно подвергается обстрелам со стороны вооружённых формирований Украины. Здесь живут 212 человек. Магазинов в поселке нет, за продуктами надо куда-то выезжать, поэтому помощь пришлась очень кстати, — подчеркнули в пресс-службе партии.

В партии добавили, что работники ОД «ДР» привезли свежий хлеб, крупы, макароны, консервы и другие необходимые вещи. Доставить гумпомощь в поселок помогли волонтеры Единой России и Министерства молодежной политики ДНР.

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