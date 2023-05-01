Сенатор от ДНР Наталья Никонорова заняла четвертое место в рейтинге эффективности сенаторов Совета Федерации

Эффективная работа Натальи Никоноровой сказалась на ее рейтинге сенаторов Совета Федерации России
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Сенатор Совета Федерации России от ДНР Наталья Никонорова заняла четвертое место в рейтинге эффективности сенаторов. Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики подчеркнул, что руководство региона возлагает большие надежды на сенатора. Об этом Денис Пушилин рассказал в своем телеграм-канале.
— Мы возлагаем большие надежды на сенатора от Донецкой Народной Республики Наталью Никонорову, и они оправдываются ее активной работой в Совете Федерации. Постоянные встречи с жителями населенных пунктов ДНР, полная погруженность в проблематику, понимание механизмов решения – это дает результат, — отметил глава региона.
В критерии оценки работы сенаторов входят показатели активности и инициативности, соотношение негативных и позитивных отзывов и комментариев, обратная связь в социальных сетях и мессенджерах с населением, а также индекс цитирования в (СМИ, сообществах и каналах).
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