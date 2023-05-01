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НовостиПолитика1 мая 2023 17:54

Сенатор от ДНР Наталья Никонорова заняла четвертое место в рейтинге эффективности сенаторов Совета Федерации

Врио Главы ДНР пожелал сенатору дальнейших успехов
Виктория ПОДАРОВА
Эффективная работа Натальи Никоноровой сказалась на ее рейтинге сенаторов Совета Федерации России

Эффективная работа Натальи Никоноровой сказалась на ее рейтинге сенаторов Совета Федерации России

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сенатор Совета Федерации России от ДНР Наталья Никонорова заняла четвертое место в рейтинге эффективности сенаторов. Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики подчеркнул, что руководство региона возлагает большие надежды на сенатора. Об этом Денис Пушилин рассказал в своем телеграм-канале.

— Мы возлагаем большие надежды на сенатора от Донецкой Народной Республики Наталью Никонорову, и они оправдываются ее активной работой в Совете Федерации. Постоянные встречи с жителями населенных пунктов ДНР, полная погруженность в проблематику, понимание механизмов решения – это дает результат, — отметил глава региона.

В критерии оценки работы сенаторов входят показатели активности и инициативности, соотношение негативных и позитивных отзывов и комментариев, обратная связь в социальных сетях и мессенджерах с населением, а также индекс цитирования в (СМИ, сообществах и каналах).

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