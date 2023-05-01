20 российских военнослужащих отправились на реабилитацию в санаторий «Тополь»

Эта поездка военнослужащих на реабилитацию стала восьмой по счету. Фото: пресс-служба Минтруда ДНР

Очередная группа военнослужащих, которые получили ранения в ходе выполнения боевых задач по защите Донецкой Народной Республики, отправилась на реабилитацию в санаторий «Тополь». Об этом сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной политики региона.

— В санатории им будут предоставлены услуги, включающие в себя реабилитацию заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной системы, органов пищеварения, нарушения обмена веществ, — подчеркнула директор департамента социальной защиты населения Виктория Пикинер.

В пресс-службе Минтруда добавили, что эта восьмая по счету поездка стала возможной благодаря региональной общественной организации социально-правовой помощи инвалидам «РУСИЧИ-ЦЕНТР», которая оплачивает такие путевки в санаторий и обеспечивает бесплатный трансфер.

Напомним, что с начала года реабилитацию и восстановление в Ростовской области прошли более 100 военнослужащих ДНР.

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