Строители из Московской области восстановили школу в Тельмановском районе ДНР

Капитальный ремонт школы строители завершили за полгода (архивное фото). Фото: Солнцев/ТГ

Строители подрядной организации из Московской области капитально отремонтировали школу в селе Староигнатьевка, которое находится в Тельмановском районе Донецкой Народной Республики. За полгода специалисты полностью обновили кровлю и заменили окна, а также инженерные сети. Об этом рассказал председатель Правительства Республики Евгений Солнцев.

— Всего за полгода специалисты «Энергии ОМ» капитально отремонтировали крышу, полностью заменили оконные блоки и инженерные сети, навели красоту в классах и коридорах. Кроме того, оборудовали и укомплектовали столовую в основном здании школы, а не в соседнем строении, как это было раньше. Установили здесь отличную вентиляцию, — отметил Солнцев.

Председатель добавил, что в школе установили систему видеонаблюдения и охранную сигнализацию.

— Школа получилась современной, светлой и уютной. И сегодня здесь с удовольствием учатся 86 мальчишек и девчонок, — подчеркнул Евгений Солнцев.

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