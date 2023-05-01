Следственный комитет России передал гумпомощь многодетным семьям Донецка

Гуманитарную помощь получили семьи Буденовского района Донецка. Фото: кадр из видео СК РФ

Сотрудники Следственного комитета России по ЮВО и ОГВ (с) инициировали сбор средств для гуманитарной помощи многодетным семьям Донецка. На собранные деньги специалисты закупили одежду, продукты и средства гигиены, которые передали семьям из Буденновского района города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Партия гуманитарной помощи многодетным семьям передана совместно с представителем волонтерского движения «Добродар» в Буденновском районе города Донецка. Пообщавшись с ребятами, офицеры узнали об их жизни, увлечениях. Следователи пожелали детям отличного настроения и крепкого здоровья, — отметили в пресс-службе.

Напомним, что ранее Народная дружина Донецкой Народной Республики передала гуманитарный груз в Шахтерский дом инвалидов, Амвросиевский дом-интернат и детский сад Иловайска. Туда привезли более тысячи шоколадных вафель.

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