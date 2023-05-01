В Ясиноватой с начала года восстановили более 100 домов и социальных объектов

Ремонтные работы продолжаются. Фото: ТГ/Шевченко

В городе Ясиноватая в ДНР с начала текущего года восстановили более ста домов и социальных объектов. Об этом сообщил ДАН глава местной администрации Дмитрий Шевченко.

- С начала этого года в городе восстановлено более 100 домов и социальных объектов, - отметил он.

Мэр уточнил, что в ремонтных работах участвуют местные специалисты и строители из Челябинской области.

Тем временем в Волновахе Ямало-Ненецкий автономный округ восстановил более 20 школ и детских садов. Также особое внимание регион-шеф уделяет и медицинским объектам. Полностью восстановлена и открыта станция переливания крови, а также близятся к завершению работы в медицинском городке, для которого уже закуплено современное оборудование, включая аппараты МРТ и рентген. Восстановлены Дом культуры, который носит имя Героя России Владимира Жоги, отдавшего свою жизнь за спасение жителей Волновахи, и большое количество жилых домов.

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