Первый день мая - общегосударственный российский праздник, День весны и труда. Фото: ТГ/Пушилин

В селе Красновка под Волновахой спустя девять лет жители снова начали отмечать Первомай. Сегодня там прошла большая развлекательная программа по случаю Праздника весны и труда. Об этом рассказала ДАН художественный руководитель местного Дома культуры Анна Якинец.

Она отметила, что сельчане не отмечали массово Первомай с 2014 года, а многие здешние дети даже не знают традиций этого праздника.

- Надеемся, что дети поймут, что это такое. Мы начнем им объяснять и рассказывать, - говорит Якинец.

По словам худрука, Первомай в селе не отмечали с тех пор, как их населенный пункт оккупировала украинская армия. После освобождения населенного пункта такая возможность наконец появилась. А чтобы детям было понятнее, что это за праздник, о нем рассказали в игровой форме во время праздничных гуляний.

Напомним, село Красновка расположено примерно в 20 километрах от Волновахи. Населенный пункт перешел под контроль ДНР в ходе специальной военной операции 4 марта 2022 года.

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