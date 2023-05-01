Около 100 военнослужащих «Каскада» в ДНР получили награды за героизм

За проявленное мужество бойцов отметили высокими государственными наградами. Фото: ТГ/Пушилина
Врио Главы ДНР Денис Пушилин наградил около 100 бойцов оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» за личное мужество и героизм. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Руководитель Республики отметил, за плечами военнослужащих этого подразделения - участие в освобождении многих населенных пунктов, в том числе и Мариуполя.
- Это то, что навсегда будет вписано в историю Донбасса, - подчеркнул Пушилин.
Сообщается, что указом Президента Российской Федерации военнослужащие оперативно-боевого тактического формирования были награждены высокими государственными наградами - орденом Мужества, медалью «За отвагу» и медалью Суворова. Бойцам также вручили награды Донецкой Народной Республики - «Георгиевский крест» IV степени и медаль «За освобождение Мариуполя».
Напомним, ранее Денис Пушилин посетил позиции русских бойцов под Авдеевкой. Там он вручил военнослужащим Золотые Звезды Героев ДНР.
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