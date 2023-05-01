В Донецке начали ремонт дорог: Какие улицы и проспекты отремонтируют в мае

В городе подвели итоги народного голосования, которое проводилось властями по поводу очередности ремонта дорог
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Донецке подвели итоги народного голосования, которое проводилось администрацией города по поводу очередности ремонта дорог. Дончане сами выбирали участки дорог, которые, по их мнению, следует отремонтировать в первую очередь. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.
- Подведены итоги народного голосования. Ваши предложения учтены и, по большинству голосов, в мае будет произведен ремонт следующих дорог, - написал он.
Итак, лидерами голосования стали:
Буденновский район: улица 230-й Стрелковой Дивизии;
Калининский район: проспект Мира;
Киевский район: улица Савченко;
Кировский район: улица Кирова (от проспекта Ленинского до площади Свободы);
Куйбышевский район: проспект Александра Матросова;
Ленинский район: улица Пухова;
Петровский район: улица Петровского.
- Донецк совместными усилиями станет еще краше, - подчеркнул градоначальник.
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