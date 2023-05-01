В Донецке начали ремонт дорог: Какие улицы и проспекты отремонтируют в мае

В городе подвели итоги народного голосования, которое проводилось властями по поводу очередности ремонта дорог Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Донецке подвели итоги народного голосования, которое проводилось администрацией города по поводу очередности ремонта дорог. Дончане сами выбирали участки дорог, которые, по их мнению, следует отремонтировать в первую очередь. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

- Подведены итоги народного голосования. Ваши предложения учтены и, по большинству голосов, в мае будет произведен ремонт следующих дорог, - написал он.

Итак, лидерами голосования стали:

Буденновский район: улица 230-й Стрелковой Дивизии;

Калининский район: проспект Мира;

Киевский район: улица Савченко;

Кировский район: улица Кирова (от проспекта Ленинского до площади Свободы);

Куйбышевский район: проспект Александра Матросова;

Ленинский район: улица Пухова;

Петровский район: улица Петровского.

- Донецк совместными усилиями станет еще краше, - подчеркнул градоначальник.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

«Останавливаться не собираемся»: что уже восстановил в Волновахе Ямал и какие работы сейчас ведутся

В Ямало-Ненецком автономном округе утвердили программу поддержки Волновахи до 2025 года (подробнее)