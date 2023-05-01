Подача воды из реки Дон в ДНР на первых порах составит несколько тысяч кубометров в сутки

Вода будет подаваться в Донецк, Макеевку, Горловку, Енакиево и Ясиноватую. Фото: Минстрой ДНР

Донбасс будет с водой - ее подача из реки Дон в канал «Северский Донец - Донбасс» уже начинается. Об этом заявили в Администрации Главы ДНР.

Там пояснили, что на первоначальных порах в канал будет поступать порядка 4 тысяч кубометров воды в сутки. Впоследствии этот объем доведут до проектного, увеличив до 288 тысяч кубов.

- Вода будет подаваться в Донецк, Макеевку, Горловку, Енакиево, Ясиноватую, - проинформировали в ведомстве, отметив, что введение в строй нового водовода позволит предотвратить гуманитарную катастрофу, которая нависла над Донбассом из-за водной блокады со стороны Украины. Решение о строительстве водовода из реки Дон было принято Президентом России Владимиром Путиным. Строительством объекта занимались тысячи специалистов Военстроя, а оборудование поставляли десятки предприятий со всех уголков страны.

Напомним, ранее сообщалось, что Донбасс готовится встретить «Большую воду». Водовод из Дона заканчивают заполнять водой.

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