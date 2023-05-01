Российские войска начали активно применять фугасные авиабомбы типа ФАБ-500 по всей линии фронта

Использование планирующих бомб типа ФАБ-500 со стороны России в Артемовске привело к резкому изменению тактики ВСУ Фото: Александр КОЦ

Российские войска начали активно прибегать к применению фугасных авиабомб типа ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции. Причем используют их по всей линии фронта. Об этом заявил «РИА Новости» военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Он пояснил, что подобные боеприпасы способны «обходить» украинскую ПВО.

- Применение таких управляемых боеприпасов позволило ВКС действовать вне зоны поражения украинской противовоздушной обороны, при этом сама ПВО становится мишенью для российских самолетов прикрытия, - рассказал эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные в Артемовске резко сменили тактику после применения Воздушно-космическими силами России планирующих авиабомб типа ФАБ-500. Если раньше они оборудовали снайперские позиции на верхних этажах жилых домов, то сейчас на крышах уже размещают не людей, а камеры видеонаблюдения, которые будут передавать информацию по передвижению российских подразделений в городской черте. Также ВСУ делают упор на беспилотники, точнее, маленькие квадрокоптеры.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Российские артиллеристы уничтожают укрепления ВСУ в Артемовске из мощных минометных систем «Тюльпан»

Снаряды калибром 240 миллиметров способны разрушить самые укрепленные бункеры противника (подробнее)