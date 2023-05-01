Студенты закрасили российскими триколорами украинскую символику в Мариуполе

Мероприятия приурочили к Первомаю и провели в рамках всероссийской акции «ТРУДКРУТ». Фото: Пресс-служба Донецкого отделения РСО

К дню Первомая молодежные и студенческие организации провели экологическую акцию в Мариуполе, в ходе которой убрали территорию города и закрасили украинскую символику на стенах. Об этом сообщили ДАН в Донецком региональном отделении общественной организации «Российские студенческие отряды».

- Мы убрали детский сквер «Лукоморье», Приморский парк, где на одном из заборов закрасили эмблемы батальона «Азов»*, еще одну такую же - возле школы № 57 по улице Февральская. Вместо них нанесли российские триколоры, - рассказали участники движения.

Сообщается, что к акции присоединились студенты из Донецка и местные учащиеся - студенты Мариупольского госуниверситета имени Куинджи и Приазовского государственного технического университета. Кроме студенческих отрядов, в ней также приняли участие представители молодежного движения «Молодая гвардия - Юнармия». Они привели в порядок мемориалы, территорию вокруг памятников и пешеходные зоны.

* Запрещенная в России организация

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