Денис Пушилин поздравил тружеников всех отраслей с Первомаем

С первым днем мая в Республике связывают надежды только на добрые перемены, мир и благополучие Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Врио Главы ДНР Денис Пушилин поздравил всех жителей Республики с Первомаем. Свое поздравление он разместил в официальном телеграм-канале.

Как отметил глава региона, этот праздник остается любимым для многих поколений дончан, так как возвращает их к историческим истокам Родины - когда ударным трудом были восстановлены разрушенные войной города.

- Нам также предстоит немалая работа, и я уверен, что общими усилиями мы сможем добиться процветания нашей Республики, - отметил он.

По словам Пушилина, с первым днем мая он связывает надежды только на добрые перемены, мир и благополучие. Врио Главы ДНР поблагодарил тружеников всех отраслей за их работу.

- Давайте будем хранить эти добрые традиции, заложенные предыдущими поколениями, и воспитывать в наших детях чувство уважения к труду и ответственность, - подчеркнул он.

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