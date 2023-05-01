Денис Пушилин поздравил тружеников всех отраслей с Первомаем

С первым днем мая в Республике связывают надежды только на добрые перемены, мир и благополучие
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Врио Главы ДНР Денис Пушилин поздравил всех жителей Республики с Первомаем. Свое поздравление он разместил в официальном телеграм-канале.
Как отметил глава региона, этот праздник остается любимым для многих поколений дончан, так как возвращает их к историческим истокам Родины - когда ударным трудом были восстановлены разрушенные войной города.
- Нам также предстоит немалая работа, и я уверен, что общими усилиями мы сможем добиться процветания нашей Республики, - отметил он.
По словам Пушилина, с первым днем мая он связывает надежды только на добрые перемены, мир и благополучие. Врио Главы ДНР поблагодарил тружеников всех отраслей за их работу.
- Давайте будем хранить эти добрые традиции, заложенные предыдущими поколениями, и воспитывать в наших детях чувство уважения к труду и ответственность, - подчеркнул он.
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