В ДНР достроят пятнадцать долгостроев

В Республике достроят пятнадцать долгостроев Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В 2024 - 2025 годах в ДНР запланировано достроить и ввести в эксплуатацию пятнадцать долгостроев, а также строительство жилых домов в рамках программы льготного ипотечного кредитования. Об этом сообщил «КП» министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Эдуард Осипов.

- Предполагается реализация проекта «Жилой район микрорайона «Флора» по улице Одинцова в Куйбышевском и Кировских районах Донецка. Там планируется построить около 14 тысяч квартир. Новый микрорайон появится в течение десяти лет. Также планируется достроить и ввести в эксплуатацию жилой дом №2 комплекса в микрорайоне «Домостроителей» по улице Листопрокатчиков, - отметил Эдуард Осипов.

Руководитель Минстроя рассказал, что на этот год запланировано в Республике восстановить 2 129 многоквартирных жилых домов и построить порядка 200 тысяч квадратных метров жилья. Также в 2023 - 2025 годах в регионе пройдет восстановление более 400 тысяч квадратных метров индивидуальных жилых домов.

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