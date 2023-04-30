Денис Пушилин наградил золотыми звездами Героев ДНР бойцов на Авдеевском направлении

Денис Пушилин наградил золотыми звездами Героев бойцов на Авдеевском направлении. Фото: Администрация Главы ДНР

30 апреля Глава ДНР Денис Пушилин на передовых позициях 114-й бригады на Авдеевском направлении вручил Золотые Звезды Героев ДНР Илье Емельянову (Малому) Александру Борцову, Андрею Гниденко, Игорю Истратию. Также передал награду и супруге Сергея Крамаренко, которому звание Героя Донецкой Народной Республики присвоено посмертно.

Денис Пушилин побывал на передовой вместе с командиром 1-го армейского корпуса Донецкой Народной Республики Российской Федерации Сергеем Примаковым.

- Застали наших ребят в укреплениях, оставленных противником. Обсудили, как развивается ситуация: наши подразделения продвигаются, насколько это возможно. Единственное, чего хотелось бы иметь больше на передовой, – это БПЛА. Привезли ребятам и в этот раз, да и в целом работаем над тем, чтобы беспилотников было достаточно: они и жизни наших ребят спасают, и способствуют более эффективному уничтожению противника, - рассказал руководитель Республики.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Молодежь ДНР навела порядок на аллее воинского мемориала «Слава» в Донецке и почтила память Героев всех времен

Активисты «Молодой Республики» и «Молодой Гвардии Единой России» навестят и поздравят с праздниками ветеранов труда и Великой Отечественной войны (подробнее)