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НовостиПолитика30 апреля 2023 18:42

Денис Пушилин наградил золотыми звездами Героев ДНР бойцов на Авдеевском направлении

Руководитель Республики отметил, что российские подразделения продвигаются, насколько это возможно
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Денис Пушилин наградил золотыми звездами Героев бойцов на Авдеевском направлении. Фото: Администрация Главы ДНР

Денис Пушилин наградил золотыми звездами Героев бойцов на Авдеевском направлении. Фото: Администрация Главы ДНР

30 апреля Глава ДНР Денис Пушилин на передовых позициях 114-й бригады на Авдеевском направлении вручил Золотые Звезды Героев ДНР Илье Емельянову (Малому) Александру Борцову, Андрею Гниденко, Игорю Истратию. Также передал награду и супруге Сергея Крамаренко, которому звание Героя Донецкой Народной Республики присвоено посмертно.

Денис Пушилин побывал на передовой вместе с командиром 1-го армейского корпуса Донецкой Народной Республики Российской Федерации Сергеем Примаковым.

- Застали наших ребят в укреплениях, оставленных противником. Обсудили, как развивается ситуация: наши подразделения продвигаются, насколько это возможно. Единственное, чего хотелось бы иметь больше на передовой, – это БПЛА. Привезли ребятам и в этот раз, да и в целом работаем над тем, чтобы беспилотников было достаточно: они и жизни наших ребят спасают, и способствуют более эффективному уничтожению противника, - рассказал руководитель Республики.

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