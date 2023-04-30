Денис Пушилин посетил передовую под Авдеевкой

Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы ДНР

30 апреля Врио Главы ДНР Денис Пушилин вместе с командиром 1-го армейского корпуса Донецкой Народной Республики Российской Федерации Сергеем Примаковым посетили передовые позиции 114-й бригады на Авдеевском направлении.

- Застали наших ребят в укреплениях, оставленных противником. Обсудили, как развивается ситуация: наши подразделения продвигаются, насколько это возможно, - отметил руководитель Республики.

Также Пушилин рассказал, что боец с позывным Морпех, воюющий с 2014 года, отметил помощь, которая идет со всех регионов России, хотя централизованно снабжение налажено. Но очень важна душевность, с которой люди, особенно дети, передают письма на передовую.

Глава ДНР вручил Золотые Звезды Героев ДНР Илье Емельянову (Малому) Александру Борцову, Андрею Гниденко, Игорю Истратию. Также передал награду и супруге Сергея Крамаренко, которому звание Героя Донецкой Народной Республики присвоено посмертно.

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