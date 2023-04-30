Членские билеты политической партии «Единая Россия» получили почти 56 тысяч жителей ДНР Фото: er.ru

Членские билеты политической партии «Единая Россия» получили больше 55,8 тысяч жителей ДНР. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе донецкого регионального отделения партии.

- Количество членов Донецкого регионального отделения «Единой России» на сегодняшний день составляет 55 851 человек. Еще порядка 3 300 человек уже подали заявления и ожидают выдачи партийных билетов, - рассказали в донецком отделении «Единой России».

Ранее сообщалось, что с 22 по 28 мая в Республике пройдет предварительное голосование «Единой России». Желающие принять участие в голосовании могут зарегистрироваться до 26 мая на сайте PG.ER.RU с аутентификацией через «Госуслуги». Все совершеннолетние граждане смогут проголосовать и очно.

«Единая Россия» - крупнейшая политическая партия России. Образована 1 декабря 2001 года объединением движения «Единство», избирательных блоков «Отечество - Вся Россия» и «Наш дом - Россия». Секретарем регионального отделения в ДНР избран Денис Пушилин.

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