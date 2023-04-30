В ДНР зарегистрировали 16 случаев бешенства у животных с начала года Фото: Елена ХЛИМАНОВА

Управление Россельхознадзора по ДНР зарегистрировало шестнадцать случаев бешенства у животных с начала этого года.

- Больше всего случаев в Макеевке и Донецке - шесть и пять, соответственно. В Старобешевском районе - два, в Снежном, Харцызске и Волновахском районе - по одному, - рассказали специалисты.

На территории ДНР бешенством болеют дикие животные (волки, лисицы, шакалы, барсуки, куницы и енотовидные собаки), домашние (собаки, кошки), сельскохозяйственные животные (коровы, овцы, козы, свиньи), летучие мыши, мышевидные грызуны (в основном крысы).

Человек может заразиться не только при укусе больным животным, но и при попадании его слюны на слизистые, поврежденную кожу. Заражение может происходить через предметы (веревки, палки), одежду, загрязненные слюной бешеных животных, а также при снятии шуцры и разделке туш больных животных.

Жертвами часто оказываются дети в возрасте от 5 до 14 лет. При игре с животными они могут пучить более серьезные укусы или же не рассказать о полученных укусах.

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