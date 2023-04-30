В Тельманово завершается восстановление акушерского корпуса ЦРБ

Восстановление Донбасса идет активными темпами

В Тельманово, что на юге ДНР, строители из Московской области завершают восстановление одного из корпусов Центральной районной больницы (ЦРБ). Об этом сегодня сообщил премьер-министр Республики Евгений Солнцев.

- Практически готов к вводу в эксплуатацию акушерский корпус центральной районной больницы. Строители изрядно здесь потрудились: оперативно провели демонтажные работы, отремонтировали кровлю, заменили инженерные коммуникации, обновили пол и выполнили внутреннюю отделку помещений. А еще - собрали современную кислородную станцию, - отметил Евгений Солнцев.

Подмосковные специалисты готовятся к ремонту поликлинического корпуса ЦРБ, там уже приступили к сборке строительных лесов. Тем временем, полным ходом идет благоустройство территории больницы.

Ранее премьер сообщал, что благодаря шефской помощи удается сохранять высокий темп работ по ремонту дорог и восстановлению мостов. В Тельмановском районе восстанавливаются одновременно три моста, два из них проходят через реку Грузский Еланчик.

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