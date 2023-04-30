Стали известны специальности, которым в вузах ДНР отведено больше всего бюджетных мест

Вступительная кампания на финише Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Информатика и вычислительная техника», «Образование и педагогические науки», «Клиническая медицина» - такие группы специальностей и направлений подготовки студентов получили больше всего бюджетных мест в вузах ДНР на будущий учебный год. Об этом ДАН сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ.

- Наибольший объем бюджетных мест установлен по следующим укрупненным группам специальностей и направлений: «Информатика и вычислительная техника» - 945 мест, «Образование и педагогические науки» — 930, „Клиническая медицина» - 737, - говорится в сообщении.

Отмечается также, что 601 место определено для группы «Техника и технологии строительства» и 455 - «Техника и технологии наземного транспорта».

В высших учебных заведениях Республики в следующем учебном году будет почти 10 тысяч бюджетных мест, что составляет около 1,5% от общего объема госзаказа в России.

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