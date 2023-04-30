Около 43 тысяч школьников ДНР приняли участие во Всероссийской олимпиаде

Порядка 43 тысяч школьников приняли участие во Всероссийской олимпиаде. Фото: Архив «КП»

В первом этапе Всероссийской олимпиады школьников в этом учебном году приняли участие около 43 тысяч учащихся общеобразовательных организаций ДНР. Об этом сообщили в Министерстве просвещения России.

- В ДНР организовано проведение всероссийской олимпиады школьников по 14 учебным предметам: русский язык, литература, английскому, немецкому и французскому языкам, история, обществознание, математика, информатика, физика, химия, биология, география и астрономия. Олимпиадное движение школьников в Республике приобрело поистине массовый характер. Только в школьном этапе олимпиады приняло участие около 43 тысяч обучающихся, - говорится в сообщении.

В муниципальный этап Всероссийской олимпиады прошло более 10 тысяч школьников, в региональный - 275. На заключительный этап было отобрано 14 участников по квоте - по одному на каждый учебный предмет.

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