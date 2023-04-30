Русское географическое общество может открыться в ДНР уже в мае

Русское географическое общество занимается изучением родной земли и людей на ней обитающих Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Донецкий республиканский краеведческий музей (ДРКМ) на учредительном собрании в Ростове-на-Дону инициировал создание регионального отделения Русского географического общества. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на заместителя генерального директора ДРКМ Татьяну Фарафонову.

- В Ростове-на-Дону мы получили членские билеты РГО и там же прошло учредительное собрание, на котором было принято решение о создании регионального отделения. Протоколы общего собрания были отправлены в Москву в один из департаментов Русского географического общества на рассмотрение и утверждение этого решения. Мы ожидаем, что это произойдет в середине мая, - отметила Татьяна Фарафонова.

Общее собрание прошло в Южном научном центре РАН. Учредителем выступил донецкий музей, также был избран Совет отделения - постоянно действующий выборный коллегиальный руководящий орган.

Русское географическое общество (РГО) - одно из пяти старейших географических обществ мира. Главной его целью обозначено изучение «родной земли и людей ее обитающих», то есть сбор и распространение географических, статистических и этнографических сведений о России. Также общество занимается экспедиционной, научной и просветительской работой.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Специалисты военно-строительного комплекса заканчивают заполнять водой построенный водовод Дон – Донецк

Донбасс готовится встретить «Большую воду» (подробнее)