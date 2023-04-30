Водовод Дон – Донецк заканчивают заполнять водой. Фото: Военстрой

Строительство масштабного водовода Дон – Донецк вышло на финишную прямую. Об этом сегодня сообщили в Военно-строительном комплексе Министерства обороны Российской Федерации.

- Уже идет заполнение трубопровода водой. Параллельно инженеры и гидротехники проводят наладку всего оборудования, осматривают каждый стык и соединение. Эксплуатирующая организация ФГУП ДНР «Вода Донбасса» проводит предварительные работы на своих гидротехнических сооружениях, – рассказал военный строитель Алексей Леонов.

Военстроевцам остается заполнить последний участок 200-километрового водовода. Далее начнется выпуск воды в канал Северский Донец, откуда она пойдет в Донецк.

Напомним, что решение построить объект принял Президент России Владимир Путин. ВСУ разрушили объекты ключевой инфраструктуры Донбасса, из-за чего могла возникнуть гуманитарная катастрофа. Возводят сооружение специалисты Военно-строительной компании (ВСК) и предприятия со всей России.

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