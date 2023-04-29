Указом Дениса Пушилина в ДНР создана комиссия по подтверждению стажа и заработка

Комиссия необходима для подтверждения периодов работы граждан и размера заработка, которые будут влиять на пенсию и социальные выплаты Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике создана Межведомственная комиссия по реализации трудовых, пенсионных и социальных прав отдельных категорий лиц. Соответствующее распоряжение подписал временно исполняющий обязанности Главы Республики. Документ опубликован на официальном сайте Дениса Пушилина.

Согласно документу, Председателем комиссии назначена исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина. В основной состав также вошли исполняющий обязанности министра труда и соцполитики Игорь Стрельченко, управляющий отделением фонда пенсионного и соцстрахования РФ по ДНР Галина Сайгакова, а также директор департамента соцполитики аппарата Правительства ДНР Лариса Иванилова.

Комиссия создана для подтверждения периодов работы граждан и размера заработка, необходимых для начисления пенсий и соцобеспечения. Соответствующее распоряжение врио Главы Республики вступает в силу со дня его опубликования.

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