Украинские боевики повредили здание предприятия «ДонбассГАЗ» в Ясиноватой

ВСУ повредили здание предприятия «ДонбассГАЗ», а также жилые дома на нескольких улицах города (архивное фото)
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
В результате массированного обстрела из реактивной системы залпового огня в Ясиноватой повреждено здание «ГК ДонбассГАЗ Ясиноватского Управления». Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
— Зафиксированы повреждения здания «ГК ДонбассГАЗ Ясиноватского Управления» по улице Макеевская, а также частных и многоквартирного жилого дома на улицах Леваневского, Флотская и Макеевская, — отметили в СЦКК.
Напомним, что сегодня Ясиноватая подверглась массированному обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины, по городу было выпущено 20 ракет из реактивной системы залпового огня. В результате обстрелов погибли два мирных жителя 1975 и 1973 годов рождения, трое — получили ранения. Также повреждения домов зафиксированы по пяти адресам на улице Красноармейская.
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