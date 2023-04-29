Врио Главы ДНР и губернатор Камчатского края наградили военнослужащих

Военнослужащие были удостоены государственных и ведомственных наград. Фото: кадр из видео Пушилин/ТГ
Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики и губернатор Камчатского края наградили военнослужащих бригады морской пехоты войск и сил Тихоокеанского флота Восточного военного округа. Защитникам вручили государственные и ведомственные награды Минобороны России. Об этом Денис Пушилин рассказал в своем телеграм-канале.
— Звания Героя Донецкой Народной Республики удостоены два военнослужащих. К медали «За отвагу», знакам отличия «Георгиевский крест» IV степени и «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» III степени с мечами представлены восемь бойцов. Также военнослужащим были вручены государственные награды Российской Федерации и ведомственные награды Министерства обороны России.
Врио Главы Республики поблагодарил военнослужащих за мужество и героизм, проявленные при освобождении Донбасса.
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