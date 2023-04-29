Количество пострадавших в результате обстрела ВСУ Ясиноватой возросло до пяти

В результате обстрела ВФУ повреждены жилые частные и многоквартирные дома. Фото: ДНР Онлайн

В Ясиноватой возросло количество пострадавших мирных жителей в результате обстрела города украинскими боевиками. В результате украинской агрессии три мирных жителя получили ранения, двое — погибли. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— На остановке «Шлакоблочная» погибли мужчина 1975 и женщина 1973 годов рождения, ранен мужчина 1970 года рождения. В районе Макеевского кольца ранен парень 2000 года рождения, а по бульвару Ленина — парень 2002 года рождения, — отметили в ведомстве.

В СЦКК подчеркнули, что за день по городу выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Повреждены частные жилые дома по шести адресам, один многоквартирный дом, а также здания «ГК ДонбассГАЗ Ясиноватского Управления».

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